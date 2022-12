Raimundo Angulo explica razones por las que Concurso de Belleza será en marzo

Raimundo Angulo, presidente del CNB, considera que el cambio de fecha del reinado, que será de noviembre de 2016 para marzo de 2017, fortalecerá el turismo de la 'ciudad amurallada', pues atraerá a viajeros en una época del año que presenta poco movimiento.

Sin embargo, esa no fue la razón de fondo por la que fue realizado el cambio de fecha. Según explica Angulo, la no realización de Miss Universo este año, llevaría a tener dos reinas al mismo tiempo, de las que solo una podría ir al certamen internacional.

"No fue una decisión fácil. Si nosotros elegíamos a la Señorita Colombia este año, ella no podría ir, porque los organizadores de Miss Universo consideraban que no debían haber dos señoritas al mismo tiempo", señala el empresario, quien indica que "esa es la razón de fondo por la que hemos pospuesto la realización del concurso".



Asegura que ahora Cartagena tendrá otro evento en ese mes y que esto fortalecerá la afluencia de turistas, pues las fiestas de noviembre seguirán teniendo el reinado popular, los desfiles y los eventos característicos que se realizaban al margen del reinado nacional.

Así mismo, considera que las lluvias ya no serán un dolor de cabeza para la realización del concurso, siendo que cada año tenían que enfrentar inconvenientes por las precipitaciones propias de este mes del año en la región Caribe.

