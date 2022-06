Rodolfo Hernández dice que Jorge Castaño, actual superfinanciero, podría ser su ministro de Hacienda

El candidato de la Liga de Gobernantes contra la Corrupción, Rodolfo Hernández , reveló un nuevo nombre que se suma a la lista de quiénes quisiera tener en su equipo de trabajo, en caso de ser elegido presidente.

Se trata de Jorge Castaño, abogado egresado de la Universidad Externado, quien desde 2017 se desempeña como superintendente financiero.

Castaño, quien fue nombrado por Juan Manuel Santos y ratificado por el presidente Iván Duque , es para Hernández uno de los mejores economistas del país, quien, para hacer parte de su eventual gabinete, deberá “ajustarse” a su pensamiento.

“Con él no he hablado, pero me le arriesgo. La mejor formación del mundo en economía, pero tenemos que hablar con él para que se ajuste al pensamiento”, indicó Hernández en entrevista con la emisora Atlántico.

Agregó que, en un eventual gobierno, Marelen Castillo no solo sería vicepresidenta, sino también ministra de Educación, para optimizar el gasto del Estado.

A su vez, ratificó que William Ospina estaría acompañándolo en el Ministerio de Cultura porque, según dijo, “siempre hay burocracia y ningún apoyo para la parte editorial, cultural ni generadores de esa autoría”.

Hernández se encuentra de visita en Barranquilla, en medio de un acercamiento a los atlanticenses para dar a conocer sus propuestas políticas, de cara a la segunda vuelta presidencial.

