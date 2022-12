Rompió el silencio: Rafa Pérez reveló la razón por la que fue vacunado

El cantante vallenato Rafa Pérez , luego de conocerse que se había vacunado contra el coronavirus junto a su esposa en un hospital de Malambo pese a no cumplir con la edad y requisitos para recibir el biológico actualmente, rompió el silencio en entrevista con el periódico El Heraldo.

El artista dijo que no se saltó la fila y explicó que la clínica que lo priorizó lo contrató para la reinauguración del centro asistencial y, al manifestarle que no le había dado COVID-19 ni a él ni a su esposa, le dijeron que, para tranquilidad de sus actividades, gestionarían la vacunación.

“Siempre se habló de la reinauguración de la clínica y necesitaban figuras públicas, yo iba a estar presente el día de la inauguración con mi talento musical. Yo les dije que me interesaba la propuesta, pero que me inquietaba algo y era que a nosotros no nos ha dado COVID , a lo que ellos nos manifestaron que como iba a haber un contrato de prestación de servicio de nuestra parte, ellos gestionarían nuestra vacunación para realizar con tranquilidad todas estas actividades", indicó Rafa Pérez a El Heraldo.

"Dígame, ¿quién en estos momentos no va a aceptar que le den trabajo, lo contraten para un toque y aparte lo vayan a inmunizar? Por eso acepté y envié mi documentación, yo ni siquiera he ido a la clínica, no la conozco”, enfatizó el artista.

El cantante dijo que ya recibió la segunda dosis junto a su esposa y aclaró que se aplicó la vacuna tras ser contratado por la Clínica Oriental de Soledad, cerrada hace dos años aproximadamente.

“No hemos cometido ningún delito"

"No cometimos ningún acto de corrupción como se nos está tildando, ni nos hemos robado la vacuna. Quiero dejar claro que no hemos cometido ningún acto de corrupción, ni hemos pagado por la vacuna”, afirmó.