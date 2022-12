Sancionan a gerente de Coomeva en Barranquilla por incumplir tutela cuatro veces

El juez séptimo penal municipal de Barraquilla, Maxlinder Pichón, sancionó por cuarta vez a la EPS Coomeva por incumplir una acción de tutela que favorece a la niña Diana Lucia Payares, quien necesita un procedimiento en su cabeza, tras presentar una malformación cerebral.

Desde mayo un fallo de tutela ordenó que en 48 horas le hicieran el procedimiento, pero cuatro meses después aún no le dan respuesta.

“Ante ese desprecio que ellos tienen por la administración de justicia, que no dan cara, me veo obligado como último recurso a sancionar al gerente de Coomeva porque ya van 4 veces y no nos quieren cumplir. Estoy aumentando la sanción a 30 días de arresto para ver si así se pellizcan”, indica el juez Pichón.

El juez indicó que además de los 30 días de arresto, está sancionando al gerente de Coomeva en el Atlántico al pago de 20 salarios mínimos legales vigentes.

Por su parte la madre de la niña, Damaris Soraca, señala que la menor tiene riesgo de un derrame cerebral.

Dice que vive rezando por un milagro, ya que por parte de su EPS no llega la atención. “Estoy en alerta porque no sé si la malformación ha crecido porque no se le ha hecho otro estudio. Estamos esperando que con la ayuda de Dios ocurra otro milagro como hace siete años, porque Coomeva no nos responde”, expresa la angustiada madre.

Asegura que la han enviado a varias clínicas, pero en todas le indican que no tienen convenio con Coomeva.