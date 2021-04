Se entregó exalcaldesa de Cartagena, condenada a 12 años de cárcel por venta irregular de playa

La exalcaldesa de Cartagena Judith Pinedo Flórez, en horas de la mañana de este viernes, se entregó voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación, ubicada en el barrio Canapote al norte de la ciudad.

Pinedo se puso a disposición de la entidad competente para dar cumplimiento al fallo emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena.

La exmandataria acudió al sitio en compañía de familiares, amigos y representantes de varios sectores sociales de Cartagena, quienes demostraron su apoyo y respaldo tras la condena de 12 años y medio (150 meses) por la presunta venta de un predio de playa en el barrio El Laguito al norte de la ciudad.

Por lo anterior, se despejaron todas las dudas que se tenían sobre su paradero, luego de que varios medios locales publicaran que se había dado a la fuga.

“El lunes 12 de abril me enteré de la sentencia condenatoria por medio de Twitter. Ese mismo día me presenté con mi maletica ante la Sijin, pero me dijeron que no había manera de recibirme porque en el sistema no había ninguna orden de captura”, indicó Pinedo Flórez.

La exalcaldesa expresó que a partir de allí los días martes, miércoles y jueves, cada dos hora repetía la solicitud para hacer el acto voluntario de entrega tal como lo ordenó la sentencia del Tribunal Superior de Cartagena.

Cabe recordar, que junto a Pinedo, también fue condenada la exsecretaria de Hacienda de su mandato en los años 2008-2011, Vivían Eljaiek Juan, actual gerente de la ANDI en Bolívar. Se le acusan por los delitos de peculado por apropiación y realización de contratos sin el lleno de los requisitos por la venta de un bien de uso público.