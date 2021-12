Sebastián Moreno, el mototaxista tiktoker que a punta de baile es sensación en Cartagena

A Sebastián Moreno Quiñones, un joven cartagenero de 22 años, la fama no le llegó en un abrir y cerrar de ojos, sino más bien en un abrir y cerrar de TikTok.

Sebastián, quien en medio de la pandemia tuvo de recurrir al mototaxismo para subsistir junto a su familia, es desde hace algunos meses uno de los personajes cartageneros más populares en las redes sociales: el ‘mototaxista tiktoker’ con más de 450.000 seguidores en TikTok y más de 65.000 en Instagram.

“El mototaxista tiktoker no fue planeado, fue algo que ocurrió así de la noche a la mañana, yo no sabía que ese personaje me iba a llevar a ser reconocido”, precisó.

“Gracias a Dios por ser mototaxista y grabar videos he logrado que mucha gente conozca mi talento, y eso me ha traído muchas bendiciones increíbles”, relató en medio de la risa que, asegura, esconde el nerviosismo que aún le producen las cámaras y los micrófonos.

Combinando lo que más le gusta: el baile, con el oficio que le permite llevar el sustento diario a su familia, Sebastián se convirtió en un boom en las redes sociales.

Su video en TikTok bailando, en una estación de mototaxis, la popular champeta ‘El Avioncito’ de G Black, le abrió las puertas del denominado cielo de los ‘influencers’ al completar cerca de seis millones de reproducciones.

Sin duda me ha cambiado la vida, estoy bastante satisfecho con lo que me está ocurriendo ahora, he grabado con muchos influencers ya reconocidos en la ciudad y la región, participé en los videos de las canciones El parquecito, el Avioncito, ayudé a montar la nueva coreografía de Mr. Black (…) Me han buscado empresas para hacer publicidad, la gente me está apoyando mucho compartiendo y haciendo mis videos, la verdad me ha ido bien gracias a Dios, y voy por más describe

Dice, con completa seguridad, que además de generar ingresos diarios, este trabajo le permite compartir con la gente, conocer la ciudad y ayudar a visibilizar este oficio.

Pero no solo las redes y el mototaxismo ocupan el tiempo de este joven nacido en las entrañas del popular barrio Daniel Lemaitre, al nororiente de la ciudad de Cartagena.

Sebastián también dedica parte de su tiempo a estudiar farmacéutica y ser padre de un niño de 1 año. Es ejemplo para sus compañeros mototaxistas por eso los anima a luchar por sus sueños.

“Si quieren ser cantantes, quieren ser bailarines, quieren dedicarse algún arte, que luchen por eso, no se quedan solamente con el mototaximo, aunque este no es un mal trabajo, es algo que te ayuda mucho, pero si ellos tienen algunos otros sueños que los cumplan, que no se queden atrás”, es el mensaje con el que cada día intenta motivar a sus compañeros de oficio.

Mientras despide este 2021 que le cumplió gran parte de sus sueños, el ‘mototaxista tiktoker’ se alista para seguir bailando, seguir rodando en su moto y sobre todo seguir cautivando más y más seguidores en redes.

“El 2022 se viene con toda y lo voy saber aprovechar, voy a sacar una canción, voy a seguir creando contenido propio, porque definitivamente hay que montarse en la película, ya gracias Dios tengo gente que me apoya, y eso es lo más importante para seguir adelante”, concluyó.

