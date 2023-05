Secretaría de salud del Atlántico pondrá lupa a muerte de auxiliar médica por presunta negligencia

Más preguntas que respuestas son las que todavía genera el fallecimiento de Karen Margarita Pacheco González, una auxiliar de enfermería de 30 años que murió el pasado sábado en medio de lo que sería un caso por presunta negligencia médica registrado en Sabanalarga, Atlántico.

Aunque la Secretaría de Salud del Atlántico confirmó que tienen “bajo la lupa” el caso de González Pacheco, aún los padres de Karen Margarita insisten en que a su hija “la habrían dejado morir” por el padecimiento al que fue sometida y la presunta negativa de transfundirle sangre cuando lo necesitaba.

Al menos así lo relató su madre, Marlene González, en medio de una misa de eucaristía en nombre de su hija realizada en la clínica Bonadonna donde laboraba Karen Margarita.

“Yo me le enfrenté al médico y le pregunté que por qué no atendían a mi hija. Él lo que me indicó es que Karen Margarita estaba mal y que solo un milagro de Dios podía salvarla. Insistí en que debían transfundirle sangre porque su hemoglobina se encontraba en 6.2 pero se negaron porque, según ellos, no lo ameritaba”.

Pacheco González inició con síntomas asociados a un cuadro viral que iban desde un fuerte dolor de garganta hasta fiebre y dificultad para respirar, lo que la obligó a salir de su turno el pasado viernes a mediodía y dirigirse hasta la clínica San Rafael para ser atendida.

Adonay Pacheco, padre de Karen Margarita Pacheco González, sostuvo que la crítica situación de salud de su hija complicó sus patologías de base, pues esta padecía de células falciformes; un tipo de enfermedad que va degenerando los glóbulos rojos.

Sin embargo, descarta que la familia apele a algún tipo de acción jurídica por la presunta negligencia médica que habría cobrado la vida de su hija este fin de semana.

“Nosotros lo único que pedimos es que se sancione a quien se tenga que sancionar y que ningún otro habitante del municipio de Sabanalarga padezca por una clínica que no cuenta con las condiciones físicas y de aparatología para atender a los usuarios”.

El sepelio de Karen Margarita Pacheco González tomó lugar en el cementerio del municipio de Sabanalarga, Atlántico, el domingo en horas de la tarde, tan solo 24 horas después de su fallecimiento el pasado sábado.