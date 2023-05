Seguidores de Diomedes Díaz siguen poniendo velas en su tumba en agradecimiento al darles la lotería

La suerte está echada a favor de los seguidores del Cacique de La Junta, Diomedes Díaz, quienes siguen apostando y ganando millonarias sumas de dinero con los números relacionados con el artista, sea la fecha de su cumpleaños, de su muerte o hasta la tumba. Y es que en agradecimiento por el favor recibido, seguidores del cacique siguen llegando a su tumba en el cementerio jardines de Ecce Homo de Valledupar .

El pasado 26 de mayo, en el natalicio de Diomedes Díaz, 6.000 colombianos ganaron con el 526, que justamente corresponde a esta fecha del cumpleaños y hasta el premio mayor de la Lotería de Risaralda jugó 1526, con los últimos tres números del nacimiento del Cacique.

Joaco Guillén, quien fuera mano derecha de Diomedes, dice que estas coincidencias son regalos de un artista que, ni siquiera después de muerto, se olvida de sus seguidores. Siente que hoy sigue vivo el espíritu de ese cantante que convertía 2 o 3 millones de pesos en menudo para repartirlo a los recicladores.

“Él no me ha fallado en los números en ninguna de esa fecha, yo creo que como a él le gustaba tanto hacer esas obras de caridad, de repartir platica a la gente más humildad, decía que no quería que la gente pasara las dificultades que a él le tocaron. me llamaba a decirme que nos diéramos una vueltica por el valle y cambiaba 2 p 3 millones en menudo para darle a los recicladores, vendedores ambulantes, limpia vidrios”, dijo Guillén.

Así, Joaco augura que la suerte seguirá acompañando a la fanaticada de Diomedes Díaz, esa que se prepara desde ya para hacer una nueva apuesta el próximo 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, a la que tantas veces el artista le cantó.

