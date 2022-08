Si no se adjudica, estructuraremos un nuevo proyecto: MinTransporte sobre APP del Canal del Dique

Desde Cartagena, en un comité de seguimiento al macroproyecto del Canal del Dique, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, confirmó que antes del 12 de septiembre habrá decisión sobre el futuro de la megaobra.

En su encuentro con gremios, congresistas y comunidades de Bolívar, el ministro afirmó que en caso de que esta APP no sea adjudicada, se iniciará de manera inmediata la estructuración de un nuevo proyecto.

“Si este proceso no se adjudica-no estoy hablando de este- puede que este encuentre el director de la ANI o nosotros que no se puede adjudicar, que hay unas irregularidades terribles, al otro día vamos a estructurar un nuevo proyecto, pero para ya, porque la solución es muy grave”, señaló Reyes, al tiempo que indicó que la difícil situación que viven, por cuenta de las inundaciones, las comunidades que bordean el Canal del Dique en Bolívar, Atlántico y Sucre no da espera.

El jefe de la cartera de Transporte también se refirió a la empresa Sacyr, único proponente del proceso licitatorio, y dijo que para el estado colombiano “representa desarrollo”.

Frente al proponente, las observaciones que está haciendo la Contraloría se le están respondiendo y que la empresa, si bien haya tenido demoras, hay un tribunal de arbitramento, para el estado ha representado importante avances sostuvo

Reyes, además, aseguró que para el presidente Gustavo Petro el Canal del Dique es una prioridad, y enfatizó en que las comunidades no pueden oponerse a que se busque una solución.

“Aquí a todos nos tiene que doler el tema del Canal del Dique, hay que resolverlo, y esa es la orden del presidente. Nosotros cuando llegamos a hacer el empalme, se le pidió al gobierno Duque para la adjudicación de esa obra y nos hicieron caso. Para hacer esto para conversar, para escuchar, hay muchas voces de la JEP, la Contraloría”, puntualizó.

El megaproyecto del Canal del Dique, con una inversión de 3.25 billones de pesos, comprende una intervención de 115.5 km, que abarca la hidrovía, entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena.

Según ha detallado la Agencia Nacional de Infraestructura, la ejecución de las obras incluye, entre otros, un sistema de compuertas en Calamar, así como esclusas en Calamar y Puerto Badel, Bolívar, con el fin de evitar la entrada no controlada de caudal y grandes cantidades de sedimentos al sistema.

