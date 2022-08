Gobierno Petro aplazó por un mes la adjudicación del Canal del Dique

El Ministerio de Transporte anunció el aplazamiento de la audiencia de adjudicación del Canal del Dique del 12 de agosto, como quedó agendada por el gobierno de Iván Duqu e, al 12 de septiembre.

El proceso no está cancelado y lo que se gana con esta decisión es ‘tiempo’ en el que se podrá evaluar si continúa la adjudicación o arranca de nuevo

Para el Gobierno del Presidente Gustavo Petro es fundamental escuchar las preocupaciones que tienen las comunidades, los órganos de control, la JEP, el Ministerio de Ambiente y los diferentes actores sobre el proyecto del Canal del Dique en sus diferentes componentes. Y serán clave los aportes que las y los colombianos deseen hacer con relación al proceso durante estos espacios”, señaló el nuevo ministro de Transporte Guillermo Reyes.

¿En qué está el proceso y qué puede pasar?

La adjudicación quedó en veremos al final del gobierno pasado y actualmente hay un solo proponente que ‘cumple’: Sacyr.

Para abogados como Alejandro Alvarado, líder de litigio estratégico del Instituto Anticorrupción la opción que tiene Petro para parar el proyecto es revocar la licitación pero con ese informe Sacyr puede demandar. “Se comprometió de mala fe la voluntad de la Agencia Nacional de Infraestructura”, aseguró.

Mientras tanto el profesor de derecho administrativo del Externado Jorge Santos dice que no es claro a cuánto podría aspirar Sacyr en una eventual demanda, Tradicionalmente el Consejo de Estado había dicho que en un caso como este el gobierno tendría que pagarle a la constructora lo que se dejaría de ganar si no le dan el contrato pero en teoría la ANI podría no acoger el informe de evaluación y declarar desierto el proceso.

Santos explicó que en todo caso la decisión de parar el proceso representaría “un riesgo económico”.

Suspensión 'cantada'

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en entrevista con Mañanas Blu, el pasado lunes, mencionó esa posibilidad con el fin de no continuar con "pañitos de agua tibia".

"Ojalá que ese día no sigamos haciendo lo de los enfermos que van al médico y les ponen pañitos de agua tibia, que tomemos decisiones radicales, contudentes y si hay que parar el proceso, lo paramos y reiniciamos respetando la consulta previa, la conversación con las comunidades, superar, si los hay, escollos de carácter legal", declaró el funcionario.

El ministro Reyes se refirió este lunes a las dificultades del proceso y sostuvo que el tema fue abordado durante el empalme de la cartera de Transporte.

"El Canal del Dique es un chicharrón muy complicado , hay que ver cómo está el proceso que ha pasado. He escuchado muchas declaraciones sobre el tema, conversé en su oportunidad con algunos de los integrantes del comité de empalme, cuando hicimos la reunión para socializar los informes y conversaban de ese tema, de la preocupación tan grande que hay en materia del componente ambiental, so bre cómo se ha desarrollado el proceso", sostuvo Reyes entonces.

El proceso se retomaría hasta el 12 de septiembre, según fuentes del Ministerio de Transporte.