Nuevo MinTransporte aseguró que no se descarta suspender la adjudicación del Canal del Dique

El abogado Guillermo Reyes, nuevo ministro de Transporte, habló en Mañanas Blu sobre su designación, conocida tras la posesión de Gustavo Petro, así como de los líos de la li citación de la APP del Canal del Dique . El funcionario aseguró que no se descarta suspender la adjudicación de la megaobra.

" El Canal del Dique es un chicharrón muy complicado , hay que ver cómo está el proceso que ha pasado. He escuchado muchas declaraciones sobre el tema, conversé en su oportunidad con algunos de los integrantes del comité de empalme, cuando hicimos la reunión para socializar los informes y conversaban de ese tema, de la preocupación tan grande que hay en materia del componente ambiental, so bre cómo se ha desarrollado el proceso", sostuvo reyes.

"Afortunadamente en el tema del Canal del Dique nos dan la oportunidad de revisar y si hay que tomar decisiones muy radicales, todas sean positivas para el país y para la zona, he conversado con algunos parlamentarios de la comisión Sexta anoche, me hicieron una llamada varios de ellos me hablaron de hacer una visita con una comisión accidental, pero esto más que de visitas es como salvaguardamos el proceso", agregó Reyes, quien reveló que sostendrá una reunió con la ministra de Ambiente para tomar decisiones.

El nuevo funcionario dijo que no se descarta la suspensión de la adjudicación de la APP, prevista para este viernes 12 de agosto. "Ojalá que ese día no sigamos haciendo lo de los enfermos que van al médico y les ponen pañitos de agua tibia, que tomemos decisiones radicales, contudentes y si hay que parar el proceso, lo paramos y reiniciamos respetando la consulta previa, la conversación con las comunidades, superar, si los hay, escollos de carácter legal", sostuvo el nuevo ministro.

Sobre el anuncio hecho tras la ceremonia de posesión, Reyes negó que haya obedecido a acuerdos en el Congreso con la bancada conservadora para la votación del nuevo contralor. El funcionario aseguró que pese a que ya conocía la noticia, 'sufrió' mucho. Además, dijo que es cuota del Partido Conservador y que el presidente Petro así lo sabe.

"Este tema ya lo había conversado, hacía varios días con el Presidente de la República sin embargo, él me había pedido que guardara, toda la prudencia y reserva. Yo ya me había venido informando del tema del sector transporte y él había dicho que iba a sacar el trino, pero me hizo sufrir mucho porque si bien en la Biblia dice que uno no debe ser como Santo Tomás", afirmó.

