Solicitan al Gobierno Nacional extender horario para tramitar pasaportes en Bolívar por largas filas

Largas filas y aglomeraciones es el panorama que se registra por estos días en la oficina de pasaportes de la Gobernación de Bolívar por cuenta de cientos de personas que acuden en busca de realizar este trámite.

Ante esta situación, que parece agudizarse con los días, el gobernador de Bolívar Vicente Blel solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que, durante la temporada de fin de año, extienda el horario de atención hasta la medianoche.

“Actualmente contamos con un horario de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, razón por lo cual a esta hora que se deshabilita la plataforma a nivel nacional debemos cerrar nuestras oficinas, este plan piloto consistiría entonces en ampliar las jornadas de las 4:00 de la tarde hasta las 12:00 de la medianoche, específicamente en esta temporada de fin de año, lo cual nos permitirá duplicar nuestra capacidad de atención”, explicó Carolina Ariza, secretaria general de la Gobernación de Bolívar.

La solicitud contempla, además, que se permita la habilitación de sedes alternas de atención en la ciudad.

“Además de ampliar los horarios, ampliar otros puntos de atención en la ciudad de Cartagena, que nos permitan recibir usuarios en diferentes oficinas como un plan específico para este fin de año”, detalló Ariza.

De acuerdo a la gobernación, implementar esta medida para el departamento de Bolívar podría servir de plan piloto para todo el país.

“Es nuestro deber suplir esta necesidad que hoy tienen los ciudadanos y por esta razón confiamos que nos concedan la posibilidad de ser piloto en el país para la atención continua desde la Oficina de Pasaportes (..)Tenemos la logística necesaria y la disposición de nuestros funcionarios para responder si nos autorizan”, precisó el mandatario departamental.

En las filas los ciudadanos esperan que se le dé el visto bueno lo más pronto posible a la solicitud.

“Ojalá se pueda mejorar esta situación lo más pronto posible, a mí me tocó hacer la fila, y no alcancé que me atendieran. Es muy frustrante”, dijo por su parte, Lorena Ramos, usuaria.

