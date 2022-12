Testimonio involucra a esposa de exdirector de Medicina Legal Norte en homicidio

Reveladores detalles han sido dados a conocer durante audiencia de imputación de cargos realizada este viernes contra Johan Enrique Beltrán, Miguel Ángel González Reales y Jesús Antonio Gutiérrez Arrieta, por estar presuntamente vinculados al asesinato del exdirector de Medicina Legal Norte, Eduardo Pinto, entre los que se encuentra que el homicidio costó $3 millones de pesos y que este solo se consumó al cuarto intento.

El fiscal 26 Carlos Newball, designado para el caso, relató los hechos y mostró evidencias de lo que tenían durante la imputación. Contó que Gutiérrez reconoció haber sido contratado por Beltrán para acabar con la vida de Pinto, que él les decía que había que ultimarlo cuanto antes y que "la señora esposa del muerto" no mostró "inconformidad" ante lo que ellos iban a hacer.

Señaló que los investigadores pudieron establecer, a través de la revisión de cámaras de seguridad ubicadas sobre la avenida Cordialidad, que el vehículo particular en el que se desplazaba Beltrán con la esposa de Pinto no fue interceptado por hombres armados de manera violenta, tal y como ambos lo señalaron durante sus declaraciones, sino que el taxi los alcanzó en la vía y luego los carros bajaron la velocidad hasta detenerse. Relató que momentos después, dos hombres descendieron del taxi para subirse al vehículo particular sin que mostraran alguna señal de amedrantamiento.

Gutiérrez además habría confesado que la esposa de Pinto "escuchó todas las conversaciones que fueron muy claras entre el señor Enrique y mi persona. Que fueron unas 15 o 20 llamadas" en las que presuntamente coordinaban cómo se iban a encontrar para cometer el homicidio. Aseguró que después de que se montaron al vehículo, ella "no presenta ninguna reacción a nosotros". Según el fiscal, el indiciado dijo también que ella en algún momento preguntó que si estaban seguros de lo que iban a hacer, y que les respondió que "no tenían de qué preocuparse, que ella ya sabía".

Durante la formulación de cargos contra los tres sujetos, Beltrán fue señalado como presunto determinador en el homicidio, mientras que González y Gutiérrez como coautores. En la audiencia, el juez ambulante de Bacrim, Ricardo Mendez, imputó los cargos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de arma de fuego y municiones.

Pinto fue asesinado el pasado 4 de mayo en su vivienda, ubicada en el barrio Sevillar de Barranquilla, en medio de un supuesto atraco en el que recibió varios disparos por la espalda, según el informe de necropsia.