Usuarios de Coomeva en Barranquilla protestan porque les suspendieron servicio de enfermería en casa

Carolina Mejía, madre de un niño con parálisis cerebral que sufre convulsiones hasta tres veces en un día, es una de las usuarias a la EPS Coomeva que la mañana de este lunes se tomaron el edificio Torre Atlántico ubicado en el norte de Barranquilla.

Lo hizo en señal de protesta por la suspensión del servicio de enfermería en casa que venían recibiendo a través de la Ips Hogar Salud.

La afectada afirma que Coomeva no realizó los pagos a la IPS y por ello les suspendieron el servicio afectando a uno 640 pacientes entre los que hay niños y ancianos.

“Tengo un niño y en estos momentos me encuentro sin servicio. La IPS que nos brinda el servicio nos lo quitó el fin de semana. Esto es muy preocupante ya que Hogar nos dicen que Coomeva no les paga hace tres meses y por eso no tienen como brindar el servicio de enfermería en casa”, señaló la afectada.

Afiliados hacen un llamado a la superintendencia de salud para que atiendan el caso, ya que están en riesgo la salud de los pacientes con enfermedades graves.