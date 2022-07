Vecinos en Barranquilla tienen que "blindar" sus casas por las continuas peleas de pandilleros

Vecinos del barrio las Gardenias, en Barranquilla, están desesperados por la situación de inseguridad que se presenta en el sector, ya que varios jóvenes protagonizan peleas en las calles con piedras, botellas y hasta disparos. Las casas son las principales afectadas ya que muchas de las cosas que lanzan terminan dañando las fachadas.

Según informó Noticias Caracol, los vecinos han tenido que optar por utilizar diferentes elementos como tablas para cubrir sus ventanas, para así evitar que los elementos que se lanzan dañen las casas y puedan agredir a los habitantes.

Publicidad

"Yo tengo tres noches que no duermo, tengo que poner tablas, anoche incluso me tiraron un peñón, donde yo esté ahí me hacen algo", señaló una vecina del sector.

Por otra parte, el temor de los ciudadanos es que si salen puedan ser confundidos por los jóvenes y los agredan, tanto a los menores como a los adultos.

La comunidad ha decidió optar por la oración, ya que es el único recurso que les queda par intentar recuperar la seguridad en el barrio.

Escuche el podcast El Camerino: