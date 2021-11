Venezolana busca demostrar maternidad de su hija con prueba de ADN para que el ICBF se la entregue

Daniela Morales es una joven venezolana que hace 23 días no ha podido abrazar a su hija, pues el ICBF la envío a un hogar sustituto luego de que esta no hubiese podido demostrar su vínculo maternal al no portar documentación de la niña durante una consulta médica en la sala de urgencias del Camino Murillo.

Según explica la joven, su madre asistió inicialmente para reportarse como pariente de la niña, pero ante la ausencia de algún tipo de documento, las directivas del centro médico decidieron reportarla como NN para entregarla en custodia al ICBF Atlántico .

"Llegaron dos policías y una mamá sustituta del Bienestar Familiar. A mi mamá le dicen que se tiene que salir del cuarto porque la niña estaba bajo protección del ICBF. Mi mamá se quedó sorprendida, le pusieron dos policía", enfatizó Morales.

Daniela Morales expuso que el pasado miércoles 10 de noviembre asistió a Medicina Legal para solicitar una prueba de ADN, pero le indicaron que ICBF no había enviado un requerimiento al respecto, pues el documento del caso exponía que la niña era hija de padres fallecidos.

Ante esto, la mujer venezolana insiste en una respuesta de la entidad para establecer un debido proceso, mediante el cual pueda recuperar a su hija.

Por lo pronto, el ICBF no ha emitido un comunicado al respecto.

