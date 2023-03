Video: alerta por presencia de falsa medusa en playas de La Guajira

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira emitió un comunicado donde alertan a la ciudadanía acatar las recomendaciones ante la presencia de la medusa fragata portuguesa en la zona costera de esta península.

Explican que estas especies poseen unos tentáculos de hasta 10 diámetros de longitud con los que descargan una toxina que ocasionan graves afectaciones en la piel e, incluso, puede ocasionar un paro cardiorespiratorio.

"En caso de que las personas lo vean flotando o en las orillas de la playa la recomendación es no acercarse y no tocarlos, ya que los tentáculos están cargados de una sustancia venenosa que le sirve a ellas para capturar a las presas y cuando uno las ve en la playa, que parece que estuvieran muertas, posiblemente no lo estén y nos atacan", dijo María Del Rosario Guzmán, coordinadora del grupo marino-costero de Corpoguajira.

La fragata portuguesa o falsa medusa llegan durante esta época a la zona costera de La Guajira, debido al aumento de la velocidad de los vientos y al cambio de las condiciones marinas.

Publicidad

Si las personas tienen contacto directo con ellas las recomendaciones es irse al centro de atención de salud más cercano, ya que ese es un veneno que puede producir diferentes síntomas,como una quemadura extrema en la piel, taquicardias, náuseas, mareos, espasmos en las extremidades, dolor de cabeza e, incluso, puede ocasionar un colapso cardiorrespiratorio", explicó la bióloga marina.

Los salvavidas que permanecen en las playas de La Guajira ya han reportado la presencia de estas especies y entregan algunas recomendaciones a los turistas.