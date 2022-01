Video: secretario de la Gobernación del Magdalena insultó y amenazó a policías

Como ya se ha hecho usual protagonizar escándalos y discusiones salidas de tono, Adolfo Bula, actual secretario del interior de la Gobernación del Magdalena , lideró una nueva confrontación contra uniformados de la Policía Nacional.

El altercado se dio en medio de un supuesto cambio de gerente en el Hospital Santander Herrera de Pivijay, Magdalena. Con una supuesta falsa solicitud de vacaciones por parte de la actual directora, Mayra Castro, buscan poner a un gerente encargado por parte del gobernador, Carlos Caicedo.

Publicidad

Al parecer Bula pretendía tomarse a la fuerza la sede administrativa del centro de salud, acompañado de la secretaria de Salud Departamental, Diana Celedón, y el funcionario Jorge Bernal.

Sin embargo, policías impidieron que esto sucediera lo que generó una fuerte discusión que sacó, una vez más, de sus cabales al funcionario público que además de lanzar improperios insinúo que los uniformados estaban recibiendo dadivas a cambio de impedir su ingreso. El hecho quedó registrado en video.

Publicidad



Frente a toda esta nueva polémica, la actual gerente, Mayra Castro Britto expresó que pareciera una movida con intensiones electorales, pues se acerca la ley de garantías de cara a las elecciones parlamentarias de marzo.

“Como ya no tienen ningún recurso legal frente a la tutela que ganamos porque me querían sacar del cargo con una falsa renuncia, ahora se inventa que me voy de vacaciones cuando mi cargo entra a ley de garantías el 29 de enero, lo que me lleva a pensar que todo esto lo hace por la política para contratar a todo el personal que deseen y dejarme una vez más sin presupuesto como lo hicieron el año pasado”, dijo.

Publicidad

Igualmente, Castro Britto responsabiliza a la secretaria de Salud Departamental, Diana Celedón, y al secretario del Interior por la salud de su bebé, teniendo en cuenta que se encuentra estado de embarazo.

Recordemos que Mayra Castro logró regresar a su cargo luego una lucha judicial donde logró demostrar que la sacaron del cargo con una falsa renuncia, razón por la cual un juez ordeno reintegrarla de inmediato como gerente del Hospital Santander Herrera de Pivijay.

Publicidad

Escuche más noticias