Viuda de Martín Elías dejó claro que él seguirá siendo su amor eterno

En el popular juego de Instagram de ‘hazme una pregunta’, la viuda de Martín Elías, Dayana Jaimes, dio una reveladora respuesta a sus seguidores sobre su situación amorosa.

Un usuario de esa red social le preguntó sin tapujos si en este momento está saliendo con alguien, a lo que ella contestó con un contundente no.

Sin embargo, un dato que llamó la atención de los que la siguen fue que la imagen que acompañó el no decía: “Estoy agradecido de que algunas cosas no me hayan salido como esperaba”, frase que dejó a más de uno a la expectativa y con dudas.

Publicaciones anteriores de Dayana con Martín Elías dan a pensar que aún continua muy enamorada del cantante.

Vea aquí el pantallazo de la respuesta de Dayana que dejó a todos sorprendidos.





