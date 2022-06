William Dau no aceptó cargos de Contraloría por pagos de gastos de representación a funcionarios

El alcalde de Cartagena, Willian Dau , rindió versión libre en la audiencia de descargos del proceso que le sigue la Contraloría General de la Nación por un presunto detrimento patrimonial de 1.074 millones de pesos en el pago de gastos de representación a 41 funcionarios de su administración.

En medio de la audiencia, el mandatario no aceptó los cargos y aseguró que todo se trata de una “persecución política” del órgano de control a su gobierno.

“Ni por el chiras aceptó ninguno de los cargos (…) En mi versión libre demostraré cómo la Contraloría Distrital y la Contraloría General están impulsadas por motivaciones políticas y no por motivaciones técnicas. El 70% del presupuesto de Cartagena se pierde por corrupción y son los que se roban ese dinero los que están detrás de este proceso fiscal en contra mía”, dijo el mandatario al inicio de su intervención.

El alcalde Dau afirmó que este proceso, al igual que otros tantos por los que se investiga en la Contraloría Distrital, evidencian el constante “boleteo y chantaje” a que tienen expuesta su administración el Concejo y los órganos de control distritales.

“Los contralores distritales y los concejales han visitado a los funcionarios de mi administración reiteradamente buscando prebendas, buscando mermeladas, y amenazando: él que no nos da lo que quiere, le echamos la Contraloría Distrital para que le abra procesos”, sostuvo.

Foto: Suministrada a BLU Radio

Sobre el pago de los gastos de representación que no estaban permitidos, el alcalde Dau afirmó que tales pagos no se hicieron y que se trató de reajustes a los salarios de los funcionarios de la Alcaldía, ya que en Cartagena estaban muy por debajo de la escala nacional. Dijo el alcalde, además, que este reajuste fue aprobado por el Concejo Distrital.

“Legalmente nadie en mi administración- fuera del alcalde- ha recibido gastos de representación durante el tiempo que yo soy alcalde de Cartagena. Durante esos meses del año 2020, entre enero y diciembre, el Concejo aprobó una nueva tabla de remuneración de salarios, lo que hizo fue que lo que antes era gastos de representación y salarios, ahora es solo salario (…) Lo dijo el Concejo, entonces ábranle proceso a todo el concejo por haber aprobado eso”, indicó.

El mandatario también señaló que la Contraloría Distrital nunca investigó estos pagos en las administraciones anteriores, en las que, según él, se habrían pagado más de 120.000 millones de pesos.

“El contralor distrital solo se preocupó por defender el patrimonio del distrito en el año 2020 (…) Pero si en realidad lo que quería era velar los dineros públicos porque no tomó la misma acción contra todos los alcaldes que me antecedieron, y esos no son 1.600 millones de pesos, son 120.000 millones de pesos, que se pagaron por gastos de representación antes de yo ser alcalde de Cartagena”, puntualizó.

El alcalde cerró su intervención afirmando que no existen garantías en este proceso, ya que el contralor distrital encargado, Rafael Castillo, quien inició este proceso en su contra, siempre ha sido su opositor.

Tras la versión libre del alcalde, la audiencia que se desarrolló de manera virtual, fue suspendida hasta el próximo 5 de julio, fecha en la que Adelfo Doria y Marta Carvajal, exdirectores de la Talento Humano de la Alcaldía, también vinculados al proceso, presentaran sus descargos.

