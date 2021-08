“Yo no tengo límite. el techo mío es seguir rompiendo barreras”: Anthony Zambrano

En un evento realizado este viernes en la Alcaldía de Barranquilla el atleta Anthony Zambrano recibió de manos del alcalde Jaime Pumarejo la condecoración ‘Ciudad de Barranquilla’, en categoría oro comendador, por su desempeñado como deportista.

Una vez más el subcampeón mundial y olímpico de la prueba de los 400 metros, manifestó que pese a nacer en Maicao, La Guajira, se siente como un barranquillero que es ejemplo para las nuevas generaciones.

El atleta dijo no tener techo, por lo que continuará preparándose con su meta de romper el récord de los 42 segundos.

“Yo no tengo techo, no tengo límite. Es un orgullo correr por Colombia, correr por Barranquilla. El techo mío es seguir rompiendo barreras, luchando por mis sueños. Yo quiero ser la persona que rompe la barrera de los 42 segundos y por eso estaba hablando con el alcalde, yo sé que él me seguirá apoyando”, dijo Zambrano.

Por su parte el alcalde Jaime Pumarejo indicó que no descarta que la pista de atletismo del estadio Rafael cotes reciba el nombre de Anthony Zambrano. El mandatario exaltó que el atleta ha logrado el triunfo gracias a su esfuerzo, a su madre y los entrenadores.

Publicidad

“Nosotros simplemente te queremos reconocer, eres un ejemplo de seguir adelante. Queremos que seas nuestro estandarte para los Juegos Panamericanos 2027. Quisimos hacerte este homenaje en el lobby de la Alcaldía, para que los funcionarios te pudieran ver y supieran para qué ellos trabajan tan duro, para que los sueños se cumplan”, afirmó el mandatario.