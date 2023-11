Exmilitar mal vecino en Facatativá ahora amenaza de muerte a los que lo denunciaron: nuevos detalles

Se conocieron nuevas denuncias y nuevas amenazas por parte de los residentes del conjunto residencial Heliconias, en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, donde el pasado martes hubo una revuelta de la comunidad que terminó con varios carros de un exmilitar destruido.

De acuerdo con la misma comunidad, este exmilitar es "un mal vecino" que, según ellos, ha golpeado a los guardias de seguridad, ha golpeado a varias personas y los ha amenazado de muerte.

Ahora, después de lo sucedido con el vehículo del hombre, el Ojo de la noche para Mañanas Blu dio a conocer varios audios de esta persona en los que amenaza a todos aquellos que participaron en esas revueltas el pasado martes en la noche.

"¿Por qué no se metieron al apartamento? ¿Hijuep***? ¿Por qué no se metieron? Porque sabían que lo que les corría pierna arriba, hijo de ****, era la de candela, ¿cierto? ¿Por qué no ingresaron, papi? ¿Por qué no ingresaron? ¿Por qué no ingresaron doble hijuep**** al apartamento allá? Los estaba esperando era con candela, hijuep****", se escucha decir al señalado hombre en un audio que ha causado temor dentro de los mismos residentes.

Aunque la comunidad del conjunto residencial está asustada y dicen que ya no saben qué hacer o a quién más acudir para solucionar de una vez este problema, también está dispuesta a comprarle el apartamento al hombre para acabar con todo este capítulo.

Adicional a estos audios, Blu Radio también conoció de una denuncia que interpuso una mujer que trabajó con este exmilitar en un supermercado de su propiedad: la mujer dice que fue abusada sexualmente a la fuerza dentro del mismo local en el año 2020.

La mujer afirma, además, que fue amenazada con un arma de fuego y por eso tuvo que acceder a todas las peticiones de este sujeto. Sin embargo, será la Fiscalía la encargada de determinar qué va a pasar con este exmilitar para ver si por fin logran la tranquilidad en el conjunto Heliconias.

