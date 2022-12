Gremios de la salud piden sancionar a quienes afectan misiones médicas en los bloqueos de las vías

El Colegio Médico Colombiano, la Federación de Sindicatos Médicos, la Asociación de Sociedades Científicas y Academia Nacional de Medicina, pidieron con urgencia habilitar corredores humanitarios en las zonas de los bloqueos para priorizar el paso de medicamentos, ambulancias , pacientes y personal médico.

Aseguran que es cuestión de vida o muerte, pues estos recursos son necesarios, tanto para los pacientes que están hospitalizados o en urgencias, como los que reciben tratamiento, en especial, los de enfermedades crónicas.

A este pedido se le suma un fuerte pronunciamiento y es que estas agremiaciones hacen responsables a “los promotores y autores de estos bloqueos de las consecuencias que se están dando”.

Esto no solo por la falta de insumos, sino las pérdidas de vidas humanas, ya sea porque no llegaron a tiempo los medicamentos o porque no alcanzaron a ser trasladados a otras instituciones de alta complejidad.

Piden que las autoridades adelante las investigaciones y sanciones pertinentes contra los responsables de los cierres que no permiten el paso de personal médico.