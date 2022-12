A pesar de las lluvias, el tiempo seco continuará en Cali

Desde Red de Hidroclimatología de la CVC aseguran que las lluvias que se han presentado en los últimos días en algunas zonas del departamento del Valle, hacen parte del promedio de precipitaciones que deben caer durante el desarrollo del verano.

La autoridad ambiental asegura, que para los meses secos se espera que llueva entre ocho a diez días.

“Los meses de julio y agosto son meses secos, pero no quiere decir que no llueva, entonces estas lluvias no son anormales para estos días”, aseguró Saúl Antonio Ramírez técnico de la CVC.

La entidad ambiental señaló, que en la capital del Valle van a predominar las altas temperaturas hasta mediados del mes de septiembre. Las temperaturas que podrían superar los 34 grados centígrados bajo la sombra.

