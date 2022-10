Accidente de bus en la Panamericana casi acaba con los planes de Andrea Angulo, una sobreviviente

La intención de Andrea Angulo de viajar a Cali junto con su esposo, para buscar un mejor futuro, estuvieron a punto de convertirse en tragedia, luego que el bus en el que se trasladaban chocará aparatosamente contra una montaña en la vía Panamericana, en el departamento de Nariño, accidente que dejó como saldo 20 personas fallecidas y 15 más heridas.

Una familiar de Andrea habló con Blu Radio y contó que la última vez que hablo con ella le manifestó que estaba feliz porque viajaba junto a su novio Camilo Cifuentes.

Publicidad

Andrea le dijo que que ya habían salido de Pasto y que todo iba normal. Su familiar se enteró del accidente a las 3:00 de la madrugada cuando le avisaron a su teléfono. Andrea Ángulo sufrió heridas de consideración y salud permanece estable, de acuerdo al último reporte médico.

"No me han dicho absolutamente nada sobre la salud de ella, simplemente que está en una habitación y que probablemente ya esté estable, no he podido hablar con ella", expresó la familiar.

Otros heridos, entre ellos dos menores de edad, son atendidos en diferentes centros asistenciales de la capital de Nariño.

Las autoridades trabajan sobre una hipótesis en la que, al parecer, el automotor habría sufrido una falla mecánica en el sistema de frenos.

Publicidad

El automotor salió de la ciudad de Tumaco, Nariño, con destino a Cali, Valle del Cauca, con 22 pasajeros y en el municipio de Llorente, de acuerdo a versiones de los mismos sobrevivientes, recogió a nueve personas más.

En Medicina Legal de la ciudad de Pasto permanecen los familiares de las 20 personas que perdieron la vida en el siniestro vial, considerado uno de los más graves del año 2022.

Publicidad

Según conoció Blu Radio, la entrega de los cuerpos sin vida se hará a partir de las primeras horas de este domingo 16 de octubre.

Le puede interesar: