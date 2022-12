Al Gobierno “le vale huevo” avances con ELN para alcanzar la paz: arzobispo de Cali

En entrevista con BLU Radio, monseñor Darío de Jesús Monsalve aseguró que el actual Gobierno genera incertidumbre frente a la posibilidad de diálogos con el grupo guerrillero y que parece que adopta una posición “fundamentalista” para buscar el acuerdo de paz.

“La constitución de Colombia exige que se busque la paz por el camino de las soluciones políticas, por una vía negociada, y el Gobierno se encapsuló en el concepto de legalidad del grupo guerrillero, y que niega la realidad de un país sumido en la ilegalidad”, indicó.

Aseguró el arzobispo de Cali que “en un país que trataba de aclimatarse en su convivencia, un gobierno no puede llegar dejarlo “colgado del aire”. El pueblo necesita saber que hay caminos de solución y de escucha”.

Dijo monseñor que durante los últimos tres años ha acompañado a esta guerrilla para llegar a las mesas de diálogos, pero que “resulta que ahora ‘vale huevo’ para el gobierno actual esto (…) ¡qué tristeza!”.

Aseguró que tanto la Iglesia Católica como otros garantes del proceso de paz están paralizados porque, a pesar de tener la voluntad, no existe una hoja de ruta clara para avanzar.

“El Gobierno no nos ha escuchado. Cuando los obispos del Pacífico le hemos escrito sobre esto, nos responden en dos líneas “que gracias”, que se pasará al Alto Comisionado y allí llega todo. No sabemos por qué en estos cinco meses no ha aparecido una línea constructiva de paz”, aseguró el religioso.

Además, manifestó que al ELN “le jugaron maturranga” por no permitirles firmar un cese al fuego que estaba pactado para el mes de agosto.

Sobre la tregua navideña de esta guerrilla, que comenzará el próximo 23 de diciembre, dijo Monseñor que “el ELN no puede jugar con la conciencia nacional. Necesita una actitud robusta, de envergadura, para que piensen que la paz no es entre ellos y Duque, la paz es del pueblo colombiano”.

Escuche la entrevista aquí:

