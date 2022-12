Alcalde de Cali visitó cárcel de Villahermosa y lamentó las condiciones del penal

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, se pronunció sobre las condiciones en que viven los presos de la cárcel de Villahermosa, donde el hacinamiento es el principal problema que genera unas condiciones lamentables para los detenidos.

“Esto es lo más inhumano que he visto en mi vida, yo he estado secuestrado dos veces, pero esto es más atroz que estar 100 veces secuestrado, no puede ser que una persona tenga los derechos tan violados desde el punto de vista humano”, expresó Armitage.

El mandatario dijo que la solución a esta crisis, a corto plazo, es el traslado de presos de Villahermosa hacia otros establecimientos de la región.

