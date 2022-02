Alcalde de El Charco, Nariño, cuenta la forma en que intentaron quemarlo vivo con su familia

El alcalde de El Charco, Vïctor Candelo , en el departamento de Nariño, habló sobre los hechos de violencia que sacuden la población, donde este fin de semana su vivienda estuvo a punto de ser incendiada con su familia en el interior. El mandatario se encontraba en el momento del ataque con su esposa y dos menores de edad.

"Por el momento estamos bien, gracias a Dios, asimilamos el asunto, por fortuna salimos todos ilesos, se encontraban con nosotros dos menores de edad, dos nietos, uno de 16 meses y una niña de 8 años. Por fortuna no hubo víctimas. No sabemos con toda seguridad quién fue, pero uno debe suponer, por situaciones que se han venido presentando anteriormente, que aquí hay una política grande y grave, la cual rechazamos. Hay una manifestación ´no en el pueblo, algunos campesinos han bajado a la cabecera municipal, pero no creemos que sea por ese lado, no tenemos ninguna dificultad con las comunidades . Al contrario, la gente ha rechazado ese acto", declaró el mandatario.

"Se habla de disidencias, se habla de la Nueva Marquetalia, son grupos que intentan tomar el control del Pacífico colombiano, especialmente nariñense y dónde estamos nosotros. Influyen muchos grupos y hay una pugna por el territorio. Estamos contando el cuento de una forma milagrosa. Intentaron calcinarnos a todos. Gracias a Dios pudimos salvarnos todos. Rociaron gasolina por delante y detrás de la casa", agregó.

De acuerdo con Candelo, los conflictos que se viven en la población podrían estar muy lejos de dirimirse, ya que no hay atención del Gobierno nacional a las demandas de los manifestantes. El municipio ya completa una paralización de más de dos semanas.

"Esto se puede administrar más en la medida en que no hay ninguna entidad del Gobierno que escuche a los manifestantes en un pliego de 15 puntos. es un tema que está siendo movido con otras fuerzas y difícilmente esto va a tener un desenlace pronto como quiere la gente de El Charco", añadió Candelo .

El alcalde, quien cumple detención domiciliari a, dijo a BLU Radio que este es un atentado criminal en su contra y que está seguro que se trata de sus enemigos políticos que desde ganó las elecciones se han dedicado acusarlo de todo y ahora hasta atentar contra la vida de su familia.