Amenazan a líder estudiantil de Buenaventura por exigir cumplimiento del PAE

En las ultimas horas apareció un panfleto bajo la puerta de uno de los personeros de Buenaventura, quien lidera la protesta estudiantil que se adelanta en este distrito desde hace varios días.

En el texto se exige que el joven deje de denunciar las irregularidades en la entrega del Programa de alimentación escolar, o sino sería victima de un atentado

Esta amenaza ha hecho que los demás voceros de la manifestación exijan seguridad a las autoridades pues temen por su vida.

Esto dice uno de los líderes quien solicitó la reserva de su identidad por protección

"No sabemos quien lo envía, solo sabemos que no hable del PAE, que a el no le importa eso que en cualquier momento lo desaparecen si sigue hablando en los noticieros, estamos preocupados porque nos sabemos en que momento estas personas atenten contra la vida de nosotros", dijo uno de los líderes de la protesta.

Los líderes estudiantes temen por lo que les pueda ocurrir en los próximos días, antes de la reunión concertada con las autoridades distritales para el próximo martes.

