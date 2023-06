Anuncian código de vestuario para el Bulevar del río en Cali

Con código de vestuario y horario limitado, así se realizará el control de la rumba en el Bulevar del Río , tras conocer que la rumba del centro de Cali se trasladó a esta zona de la ciudad.

El alcalde de Cali , Jorge Iván Ospina, aseguró que el foco de la rumba caleña no será dispersado, sino que se buscarán garantías de seguridad para sus asistentes.

"Un código de vestuario, de tal manera que no estén en el Bulevar del Río personas sin camisa, que no se ha apropiado con nuestro espacio público. No queremos que el Bulevar tenga consumo irresponsable de sustancias y regulación a la contaminación del ruido", explicó el mandatario local.

Esta regulación busca la promoción de la cultura salsera que se ha venido desarrollando en el centro de la ciudad, pero con las condiciones de convivencia y seguridad adecuadas para evitar una alteración de este sitio turístico.

"Que la fiesta y la identidad que nos brinda la salsa se desarrolle en unos parámetros que no agoten el espacio", aseveró Ospina.

Por su parte, desde el sector nocturno hace un llamado de concertación para las autoridades, para que esta regulación de la rumba en los espacios públicos no les genere pérdidas a sus establecimientos, que deben incurrir en gastos de impuestos de los productos y comercializan.

