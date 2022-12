Asalto a un ciudadano en el sur de Cali quedó registrado en video

BLU Radio conoció el caso de un ciudadano caleño que fue asaltado por un hombre en motocicleta y a quien, asegura, las autoridades no le tomaron la respectiva denucia.

El hecho se presentó siendo cerca de las 3:45 de la tarde del pasado martes en la carrera 39 con calle1, en el barrio El Lido del sur de Cali, lugar por el cual esta persona, quien pidió omitir su identidad, se movilizaba en una camioneta blanca en compañía de su familia.

Justo cuando esperaba el cambio del semáforo, fue abordado por un sujeto en una motocicleta de placas EME84A, quien desenfundó un arma de fuego y lo amenazó para que le entregara sus pertenencias.

“Me despojó de mis cosas de valor, de la argolla del matrimonio, el celular mío y de mi esposa. A pesar de entregarle todo el tipo seguía exigiendo que le diéramos más cosas”, dijo el hombre a BLU Radio.

Después de robarle los elementos, avaluados en por lo menos cuatro millones de pesos, el conductor de la motocicleta huyó, al parecer, hacia los barrios de la zona montañosa de la comuna 20 de Cali.

Sin embargo, el drama del denunciante no terminó allí, pues asegura que fue de inmediato a colocar la denuncia ante las autoridades, pero no se la recibieron.

“Fui a la estación de Policía de El Lido pero no me atendieron, luego fui a la Fiscalía en el centro de Cali y tampoco, en ambas entidades me dijeron que solo atendían hasta las 4:00 de la tarde”, señaló indignado ciudadano.

El hombre espera que hoy le reciban su denuncia y que con base al video que tiene, el cual fue grabado por el conductor de otro vehículo, además de las placas de la moto, se logre dar captura al delincuente.

“Mi deber ciudadano es denunciar, pero no hay cooperación de las autoridades para hacerlo. Es lamentable esta situación de seguridad en Cali”, concluyó.