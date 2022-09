Asesinan a hombre con discapacidad cognitiva por cruzar frontera invisible en el oriente de Cali

Consternada se encuentra la comunidad del barrio El Retiro, en el oriente de Cali, tras el asesinato de un hombre con discapacidad cognitiva por cruzar una frontera invisible.

La víctima fue identificada como José David Quintero, de 30 años, quien según su familia, se dirigía a recoger a sus sobrinas que llegaban del colegio.

Publicidad

"Él no era un joven de pandillas, ni siquiera tenía aretes como para decir que lo confundieron. Él tenía un problema cognitivo y actuaba como un niño de 12 años. Todo el tiempo se reía, saludaba a todo el mundo y hace parte de una familia pequeña que no sale, que no se mete con nadie, que siempre está encerrada", dijo una líder del sector.

Una vez el hombre cruzó dicho límite que divide a dos cuadras del mismo sector, fue interceptado por hombres armados que, sin mediar palabra, lo atacaron a disparos.

Los habitantes de la zona reclaman estar sumidos en el terror por la confrontación entre pandillas, dedicadas al tráfico de drogas, que tienen el barrio dividido.

"Acá hay demasiadas fronteras invisibles, por cada tres cuadras hay una y un cuadrante es un perímetro demasiado grande y cuando la Policía está en un punto atendiendo una pelea, acá se están dando bala y en la otra cuadra ya hay un muerto. Todo el mundo viene a decirme que tienen miedo por sus hijos, que ahora qué va a pasar, si los de acá ahora se enojan porque mataron al muchacho con discapacidad, entonces van a ir a darle a los del otro lado", agregó la mujer.

Publicidad

"¡No más! ¿por qué tienen que pagar los inocentes en estas cosas?", puntualizó la líder.

Las autoridades llevaron a cabo el levantamiento de la víctima y en medio de operativos adelantados en la zona, lograron la captura de un hombre y la aprehensión de un menor de edad, quienes portaban armas de fuego; se investiga si tienen relación con el asesinato.

Publicidad

Le puede interesar:

Le puede interesar: Noticias del día en Colombia