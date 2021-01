Asesinaron a Julián Muñoz, reconocido líder juvenil de la comuna 18 de la ladera de Cali

Hay luto en el barrio Los Chorros de la comuna 18 de la ladera de Cali por el asesinato de Julián Esneider Muñoz, un reconocido líder juvenil que desde hacía varios años trabajaba por el bienestar de la comunidad.

El joven fue atacado por sicarios hacia las 3:00 de la tarde del pasado sábado 23 de enero, cuando se peluqueaba en un establecimiento que está ubicado frente a su vivienda. Los pistoleros lo hicieron sin mediar palabra.

Muñoz era querido en el sector y pertenecía al grupo ‘Prisioneros de Esperanza’, una agrupación que ha servido como plataforma para destacar a jóvenes del sector de Los Chorros y alejarlos de la delincuencia común, las drogas y la delincuencia.

De acuerdo con Andrés Felipe González, director del grupo musical y director de la fundación ‘Pan Vivo’, el crimen de Julián Esneider genera un gran dolor entre los habitantes del sector ya que era un símbolo de resistencia a la violencia gracias a su liderazgo.

Rechazamos el asesinato de nuestro compañero y amigo, un joven talentoso de nuestra comunidad, era voluntario de nuestra fundación que se destaca en el empoderamiento comunitario dijo González.

“Era un joven que no tenía relacionamiento con pares negativos, no presentaba consumo de sustancias psicoactivas y no refirió amenazas”, precisó.

Andrés Felipe lamenta que los líderes de la comuna 18 de Cali sean asesinados por lo que pidió más intervención por parte de las autoridades y apoyo a los grupos que quieren cuidar a sus comunidades.

“Genera un dolor muy grande el saber que todos estos jóvenes que trabajan por el bienestar colectivo están siendo atentados por estas dinámicas de violencia que se viven en el territorio”, puntualizó.

“Queremos una explicación, queremos un responsable, queremos que esta situación se esclarezca porque esto no puede quedar impune”, insistió.

Gonzáles indicó además que este hecho genera nuevas motivaciones para seguir trabajando en el empoderamiento juvenil y la lucha contra las distintas problemáticas que se viven en la ladera de Cali.

“Este hecho solo refleja un combustible para continuar trabajando por el bienestar colectivo”, dijo Andrés Felipe.

Finalmente, los líderes de la comuna 18 de Cali pidieron que haya mayor celeridad en el caso, que las autoridades se pronuncien y que más gestores de cambio no sean asesinados.