Atado de pies y manos hallan cuerpo de desaparecido en Tuluá; mismo sector del caso Santiago Ochoa

El cuerpo hallado en un cañaduzal del ingenio San Carlos de Tuluá corresponde a Jimmy Hernández Correa, el joven que las autoridades buscaban desde el pasado sábado 28 de junio en esa ciudad y que había desaparecido justo en el mismo sector que Santiago Ochoa .

El cuerpo apareció atado de pies y manos, a un lado de la vía Buga -Tuluá, así lo informó la familia de Jimmy. Este joven había participado de una fiesta en la Urbanización San Francisco y, al regresar a casa, recibió una llamada de una mujer, por lo que decidió salir de nuevo para nunca más regresar.

La familia también señaló que no hacía parte de ningún grupo de primera línea y que tampoco pertenecía a ninguna organización dedicada a delinquir en Tuluá. Era hijo único y soñaba con ser futbolista.

El joven de 18 años residía en el corregimiento Bocas de Tuluá. Su bicicleta fue hallada a orillas del río Tuluá. Con este ya son tres los jóvenes que mueren de forma violenta en las últimas cuatro semanas.

Claudia Hernandez, tía de la víctima, contó detalles del hallazgo del cuerpo y del joven de 18 años.

“Apareció por allá por el ingenio San Carlos, en un cañaduzal. El cuerpo estaba todo amarrado. Nosotros lo reconocimos porque andaba con un buzo rojo, de letras blancas, una pantaloneta de varios colores y unas zapatillas blancas”, aseveró.

“No sé por qué lo mataron si era un pelado sano, no se metía con nadie. No sé si andaba en malos pasos, pero en lo que conocemos no porque era un niño bien, no comprendo la verdad porque tuvieron que hacer eso. La mamá está muy destrozada porque era único hijo y yo también porque era mi sobrino preferido”, afirmó.