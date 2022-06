Avalan cargos a Andrés Escobar y cinco policías por disparos a manifestantes durante el paro en Cali

Un juez avaló la imputación de cargos contra Andrés Escobar, así como otros 12 civiles y cinco polícias que en mayo de 2021 dispararon contra manifestantes en medio de una protesta en el sur de Cali, Valle del Cauca.

Por los hechos, se llevó a cabo imputación de cargos por parte de la Fiscalía por los delitos de usurpación de funciones públicas y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y amenazas agravado a Andrés Escobar, así como contra cinco civiles por disparar contra manifestantes. Por las presuntas irregularidades también ueron imputados 12 policías, por el delito de delito de prevaricato por omisión, ya que al parecer omitieron sus funciones al permitir que los civiles atacaran a los manifestantes. La defensa de las víctimas solicitará medida de aseguramiento.

Andrés Escobar quedó registrado en varios videos y fotografías disparando contra manifestantes en Cali. Según su versión, no portaba un arma de fuego, sino traumática. Los hechos se registraron en el sur de Cali, donde un grupo de encapuchados generó desórdenes el 28 de mayo de 2021. Durante los desmanes, se vandalizaron varios establecimientos comerciales y se intentó incinerar el CAI de la Policía del sector.

En entrevista con BLU Radio, Escobar dijo que el arma que usó era de fogueo o traumática y que no pretendía hacerle daño a ninguna persona.

Además realizó un video en el que se disculpó sobre lo sucedido en ese punto de la calle 16 con carrera 100.

"Esto lo hago porque el camino no son las armas, no es una guerra civil, mi intención no es un llamado al odio y el resentimiento que tanto se está destilando de manera acelerada desde el marco del paro nacional", dijo entonces.

Por su participación en los hechos, Escobar fue llamado a interrogatorio por la Fiscalía.

Desde la Policía Nacional, por los mismos hechos, se adelante una investigación por parte de la Justicia Penal Militar , para verificar si los cerca de 20 uniformados que se día estaban en el sitio cometieron alguna omisión en sus funciones por no detener a los civiles armados.