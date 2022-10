Buses del MIO tendrían publicidad exterior

Los operadores del MÍO apoyaron la iniciativa de Metrocali de instalar publicidad exterior en los buses del masivo. La propuesta, que ya fue analizada por las empresas concesionarias ofrece dos alternativas de mercadeo para generarle mayores recursos a la operación del sistema.

“Uno de los ejemplos que hay a nivel mundial son unas vallas que van sobre el lateral del bus, para que el bus no quede tan recargado de publicidad y la otra podría ser una calcomanía sobre el vehículo, inclusive sobre los mismos vidrios del bus, lo que también podría servir para que no entre tanto el sol y se conserve la temperatura del aire acondicionado. Lo importante es que haya un buen mantenimiento de las calcomanías o vallas para poderlas conservar y que no vayan a deslucirse en el tiempo y lo que terminen es haciendo ver feo el bus y la publicidad”, señaló Eduardo Bellini, gerente de Blanco y Negro Masivo.

Sobre la propuesta, aún no se define si para ofertar la publicidad el municipio se apoyará en la Unión Temporal de Recaudo y Tecnología, UTR&T, quien actualmente tiene el contrato de explotación comercial de la infraestructura y la parte interior de los buses, o si se crea una agencia externa para la comercialización.

“Este como es un nuevo concepto exterior podemos apoyarnos en ellos o apoyarnos en un nuevo comité de comercialización de nuestra publicidad, digamos que sería un tema menor en comparación a los beneficios que esto le puede dar al sistema, sería un tema de logística. Actualmente por publicidad interior en los vehículos, escasamente Metrocali está recibiendo unos $600 millones al año, eso no es nada para la capacidad y el potencial publicitario que tiene el sistema, tenemos un estimado más o menos de unos $4.000 millones de pesos al año que pueda generar al masivo en su etapa inicial”, sostuvo Frank Mosquera, de la junta directiva del operador ETM.

El presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela, anunció que ya se presentó ante el Concejo de Cali la solicitud para que se autorice la instalación de publicidad exterior en los buses del MIO.