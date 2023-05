Capturaron a los hinchas del América que agredieron a machete a un seguidor del Deportivo Cali

Luego de que se acabara el clásico vallecaucano en el Pascual Guerrero fueron capturados los hinchas del América de Cali que, antes del partido, atacaron, en el norte de la ciudad, a un hombre que llevaba puesta una camisa del Deportivo Cali.

En el entretiempo del partido y también en redes sociales, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, publicó en Twitter la foto de los sujetos que atacaron al hincha del deportivo Cali y pidió ayuda la ciudadanía para capturarlos.

Antes de que empezara el clásico vallecaucano varios seguidores del América, que se desplazaban en transporte público, agredieron con elementos cortopunzantes a un motociclista que portaba la camiseta del Deportivo Cali. #VocesySonidos pic.twitter.com/uI9oK0cB7s — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 30, 2023

Con relación a la captura, las autoridades revelaron que estos supuestos hinchas, a quien el mandatario local calificó como delincuentes, fueron sorprendidos cuando se movilizaban en un bus con armas traumáticas y más de 40 armas corto punzantes.

"No son hinchas, no venían acompañar a los equipos, parece que vinieran a una guerra. Estos manes no son hinchas", dijo Ospina en el lugar donde fueron capturados los sujetos.

Anoche después del clásico vallecaucano fueron capturados los hinchas del América de Cali que atacaron a un seguidor del Deportivo Cali que se desplazaba en una motocicleta. #VocesySonidos pic.twitter.com/neRETw2kUR — BLU Pacífico (@BLUPacifico) May 1, 2023

A estos sujetos les fueron incautadas 40 armas blancas y 5 armas traumáticas con las que pretendían atemorizar a los ciudadanos. Las autoridades recalcaron que los implicados en el ataque al hombre en plena vía pública fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.

"La información de la ciudadanía fue vital para capturarlos de manera oportuna, tenían machetes, navajas y armas traumáticas. No permitiremos la violencia en los eventos deportivos", afirmó Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad de Cali.

Después de la captura, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, se refirió, también en sus redes sociales, a la pronta captura de los hinchas del América responsables del ataque al seguidor del Deportivo Cali y pidió a la Fiscalía judicializar “ejemplarmente” a quienes hayan cometidos estos actos violentos.

