Choladeros de Jamundí reportan reducción del 80 % en sus ventas por situación de orden público

El reciente ataque con explosivos en Potrerito, así como los combates registrados días atrás en la zona rural de Jamundí, han puesto en aprietos a los creadores del principal atractivo turístico de este municipio, el cholado.

Según la Asociación de Choladeros de Jamundí, con la crítica situación de orden público, los turistas han dejado de visitar el pueblo, por lo que sus ventas se han reducido en un 80%, y las personas que trabajan en los 40 negocios de cholados en el municipio, tratan de sobrevivir con los pocos ingresos que generan.

"Jamundí es un municipio hídrico por naturaleza, la gente llega y se mete a los ríos, luego va y se come su sancocho en Potrerito y bajan a rematar con el cholado, pero cuando suceden estas cosas pues claro que la economía va para el piso, estamos todos sufriendo ese flagelo", aseguró Luis Carlos Murillo, presidente de la asociación.

Cabe recordar que con el proyecto de renovación del parque de los Cholados en Jamundí, los negocios tuvieron que ser trasladados de manera temporal al parque principal del municipio, movimiento que significó una leve afectación que ellos asumieron comprendiendo que es una mejoría para sus establecimientos, sin embargo, la sensación de inseguridad tiene las ventas en números rojos.

"El turismo es el que mueve a Jamundí, si no ha seguridad la gente no va a venir y eso nos afecta a todos, no solo a los choladeros que somos la primera fuente generadora de empleo del municipio, sino que a todo el resto de negocios como restaurantes y discotecas, especialmente en las riberas de los ríos", puntualizó Murillo.

El representante de los choladeros le hizo un llamado a las autoridades para tomar cartas en el asunto para recuperar la seguridad en Jamundí, al ser uno de los municipios íconos del Valle.

