Afros e indígenas levantan bloqueo en vía a Buenaventura, pero camioneros cierran en cinco puntos

Tensa es la situación que se vive desde hace varias horas en la vía Buga - Buenaventura, porque ahora los bloqueos no son solo por parte de los habitantes de Dagua y Buenaventura, sino también por los camioneros que están en contra de dicha manifestación que los ha tenido por horas y hasta días represados en este corredor.

Entre estas personas, inclusive, hubo un altercado en el que hasta llantas prendieron con fuego y advirtieron que si ellos no pasan no pasa nadie.

#Atención Conductores de carga bloquean a esta hora seis sectores de la vía Cali - Buenaventura por la molestia que tienen con las comunidades indígenas al no dejarlos transitar #VocesySonidos pic.twitter.com/q7OGsGKHB7 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) November 23, 2022

Comunidades afro e indígenas permanecen en los puntos de concentración a la espera de respuestas y soluciones por parte del Gobierno Nacional, en torno a las emergencias que los afectan año tras año por cuenta de la ola invernal. Dicen, que como gesto de buena voluntad, abren el corredor hasta las 9:00 de la mañana de este jueves 24 de noviembre.

"Hemos decidido abrir el cierre de la vía y nuevamente esperando respuesta del gobierno. Daremos hasta las 9:00 de la mañana. Estamos siendo claros y reiterativos de que no es una sola etnia que se encuentra participando en esta manifestaciones, somos todas las organizaciones que estamos dentro de esta causa que es la ola invernal", confirmó uno de los manifestantes.

Sin embargo, el gremio de los camioneros decidió no abrir el paso y han atravesado sus vehículos como barrera en sectores como El Credo, La Delfina, Loboguerrero, Los Tubos, La Víbora y La Invasión.

"Los trasportadores que estamos aquí atravesados no vamos a desbloquear ni a dar paso para que no vayan a haber enfrentamientos de unos con otros. Aquí la gente está parada, atravesamos las mulas y que pasen entonces por encima. Porque abren, vuelven y cierran a las 9:00 y nos quedamos en Buenaventura varados. Que destapen definitivamente o no se mueve nadie de aquí", manifestó uno de los representantes de este gremio.

El Gobierno Nacional se comprometió a que a las 9:00 de la mañana llegará nuevamente una comisión para adelantar los diálogos, esperando que este bloqueo pueda levantarse y con ello, evitar más afectaciones y pérdidas.

Son 65.000 toneladas de mercancías las que se dejan de movilizar por cada día de bloqueo. Hay toneladas de alimentos e insumos para la producción agrícola represados en las cinco terminales de carga del puerto de Buenaventura y por esos podrían subir de precio. Las pérdidas por el bloqueo hasta hoy superan los $50.000 millones de pesos.

