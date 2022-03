Conductor presuntamente borracho atropelló a un niño promesa del motocross en La Unión, Valle

Un conductor, al parecer bajo los efectos del alcohol, arrolló a un niño de tan solo 11 años y promesa del motocross en La Unión, Valle . La tía del menor también estuvo involucrada en el accidente.

Producto del atropellamiento, el menor, identificado como Miguel Ángel López, resultó gravemente herido en sus piernas que lo llevaron a ser sometido a una cirugía.

"Aparece esta persona que se ve claramente en el video, que va borracho, a él le hicieron prueba física, pero no de alcoholemia, en el hospital no se la hicieron que porque no están preparados para eso", señaló Jhonier López, padre del menor.

#Video Un niño de 11 años, campeón nacional de motocross, fue atropellado por un conductor borracho en el municipio de La Unión, Valle. El pequeño deportista presenta una grave lesión que lo aleja por ahora de las pistas. ​#MañanasBLU pic.twitter.com/a9oex8lWSs — BLU Pacífico (@BLUPacifico) March 9, 2022

El responsable trató de huir del sitio, pero la comunidad enardecida lo detuvo. Sin embargo, cinco días después, no ha dado la cara: "El señor nunca se ha aparecido, intentó escaparse pero la gente le dijo que no se fuera", afirman.

Miguel Ángel ha sido campeón nacional y ha ocupado dos veces el primer lugar en copas latinoamericanas. Lamentablemente no podrá seguir compitiendo por un tiempo considerable.

"Dios es muy milagroso, deséenme la mejores suertes para recuperarme", expresó el menor, cuyos familiares piden a las autoridades tomar cartas en el asunto, pues aseguran que nadie se ha apoderado del caso.

