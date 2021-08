Conozca la programación del Festival Internacional de Teatro de Cali y donde comprar las boletas

La capital del Valle vuelve a vibrar con la realización de eventos presenciales y la reactivación cultural. Esta vez, con el inicio del Festival Internacional de Teatro de Cali 2021.

Bajo el lema “Renace la escena”, la ciudad vive la sexta versión de este evento que reúne talentos de todo el mundo.

Organizado por la Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la Secretaría de Cultura Distrital, esta iniciativa da inicio a la reconocida Temporada de Festivales.

El festival inició el pasado 3 de agosto e irá hasta el 19 del mismo mes, donde se presentarán obras locales, nacionales e internacionales con carácter presencial.

Así, el Festival se llevará a cabo en distintas salas y espacios culturales de la ciudad, cumpliendo con los aforos permitidos y los protocolos de bioseguridad.

“Nos alegra poder volver a la presencialidad, a vivir la magia que despierta la relación directa de espectadores y artistas escénicos”, expresó Susana Uribe Bolaños, directora del Festival.

El Festival contará con 36 espectáculos, programados en más de 70 funciones, que llenarán la ciudad de vida en el amplio espectro de las artes escénicas, con producciones de teatro infantil, teatro contemporáneo, teatro físico y gestual, circo, danza teatro y performance.

Así como una programación académica que nos invita a reflexionar, dialogar y explorar el quehacer teatral, a través de charlas, conferencias, muestras de trabajo y desmontajes.

Ronald Mayorga, secretario de Cultura de Cali, precisó que estos 17 días de magia impulsarán el turismo y la reactivación económica en toda la ‘sucursal del cielo’.

“Este festival es la oportunidad para que nos reencontremos con la cultura y para que nos conectemos con lo que sucede en las tablas y hagamos que esta escena renazca como está renaciendo nuestra ciudad”, expresó Mayorga.

La Companhia do Chapitô, de Portugal; el Colectivo Granja de Piratas, de Uruguay; Workcenter of Jersy Grotowsky and Thomas Richards, de Italia; Kamchàtka, de Cataluña España; Cie Andrayas. Objets et Mouvement, de Suiza; Tropa Teatro, de Pereira; Elemental Teatro, de Medellín; Compañía La otra, Teatro de la memoria y La Congregación Teatro de Bogotá hacen parte de la nómina junto a otros 25 grupos de artistas locales.

Toda la información pertinente a la programación y la boletería, que está subsidiada por la Alcaldía de Santiago de Cali, puede ser consultada a través de la página de Colboletos: https://colboletos.com/home/festival-internacional-de-teatro-cali-2021

Vea la programación completa aquí: