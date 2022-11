Cortuluá-Nacional se jugará en el Pascual pero sin barras procedentes de Medellín

El compromiso de la fecha 16 de la Liga Águila programado para el seis de mayo entre Cortuluá y Atlético Nacional, si se jugará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero y si se permitirá el ingreso de aficionados del cuadro antioqueño que residan en la ciudad de Cali, esto se determinó después del comité de seguridad, sin embargo, se dejó claro que las barras organizadas del nacional procedentes de Medellín u otras ciudades no podrán ingresar a la capital del valle. (Lea también: Rechazan amenazas del Barón Rojo por partido Cortuluá-Nacional en el Pascual).

“La alcaldía, la policía y la comisión de futbol, respaldó a Cortuluá y garantizará la seguridad y convivencia para este partido, ese día podrán ingresar hinchas de nacional, pero no ingresarán la barras que vengan de otras ciudades, esta restricción no es por este partido si no que en Cali hay una restricción para el ingreso de estas barras de otras ciudades durante todo el semestre”, aseguró el Intendente Ruben Dario Valencia.

El próximo miércoles la policía dará a conocer el esquema de seguridad para el encuentro.