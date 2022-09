Delincuentes apuñalaron a un joven en una estación del MIO en Cali; policía se burló de él

Un joven de 23 años fue atacado a cuchillo por parte de delincuentes en la estación Torre de Cali, del sistema de transporte MIO.

La víctima salió de un teatro en el centro de la ciudad y se dirigió a la estación para abordar un bus e irse para su hogar en el oriente de la ciudad. Mientras esperaba, fue interceptado por una pareja que inicialmente le pidió dinero. Sin embargo, los delincuentes terminaron arrebatándole su teléfono celular.

"Se me acerca un muchacho a preguntarme si tenía dinero para darle y le dije que no, me dijo: tranquilo que no lo voy a robar. En ese momento él estaba con una mujer bajita. Volvió a acercarse a decirme que si fuera un ladrón ahí si le daría plata y en ese momento la chica me cogió el teléfono, yo alcancé a reaccionar y me agarré de su camiseta, ella se tiró de la estación y yo me caí con ella", contó el joven a Blu Radio.

Este joven en medio de su desesperación, se enfrentó a los atracadores, cayendo al carril de uso exclusivo del sistema. En ese punto, recibió varias puñaladas por parte del hombre.

Según la víctima, la estación estaba vacia, pues no había personal de seguridad privada ni de Policía, a pesar de haberse vuelto a firmar el convenio entre esta institución y Metrocali. Las únicas personas que le brindaron apoyo fueron otros pasajeros.

"En ese momento él se tiró encima mío con un puñal a atacarme, yo la solté y ellos se fueron corriendo. Yo me quedé impresionado, me reviso el cuerpo y ahí me doy cuenta que estoy sangrando en las piernas y en las manos ", agregó.

Explicó que, los delincuentes al correr se separaron: uno huyó hacia el puente del rio Cali y otro hacia un parque oscuro. Aunque al sitio llegó la Policía, el joven dijo que los uniformados terminaron burlándose de él por su orientación sexual y lo dejaron solo.

"Llegaron como diez policías, ninguno de ello se acercó a preguntarme cómo estoy o si necesito ayuda. El grupo se separa, unos empiezan a buscar el celular en una parte y una de las policías me dice: vamos mujer. El compañero le dice que soy un hombre y entre ellos se ríen. Finalmente al ladrón lo suben a una patrulla, uno de los policías dice que lo que hizo fue llevarlo a una estación sin antes requisarlo o encontrar mi celular. Los dos uniformados que estaban todo el tiempo conmigo se suben en la moto y se van mientras yo les gritaba que por favor no me dejaran solo", puntualizó la víctima.

Finalmente, herido, sangrando y sin haber recuperado su celular, tuvo que regresar a la estación para bordar el bus que lo llevara hasta su casa.

