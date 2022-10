Denuncian a influenciadora Laura Camila Paz por supuesta estafa a seguidores con una pirámide

En redes sociales, varias personas están denunciando que fueron víctimas de una presunta estafa por parte de una influenciadora en Cali Laura Camila Paz.

De acuerdo a las denuncias, la generadora de contenido, a través de su cuenta de Instagram, ofrecía membresías denominadas Las Hijas del Dueño, las cuales consistían en una serie de productos donde, a cambio de una mensualidad, se iban a obtener beneficios que ella misma anunciaba en sus redes sociales.

Sin embargo, varios clientes que ingresaron a esta membresía recibieron la oferta de un plan de inversiones dentro de Las Hijas del Dueño, donde en un contrato se aseguraba que 30 días después de hacer una inversión se recibiría el 100% y hasta el 200% del dinero reembolsado con el detalle de que en este documento quedaba por escrito que si Laura Camila Paz llegaba a enfermarse o en su defecto, a fallecer, estos pagos se iban a suspender.

Ante esta situación, cerca de un centenar de personas firmaron el contrato y, durante 3 meses del 2021,se dieron estos pagos, pero ya entrado el 2022 y en extrañas circunstancias, Laura Camila Paz inició un procedimiento médico que así se lo notificó a una de las usuarias de esta supuesta red de inversiones.

"Me dijo que yo estaba enterada de la salud de ella y que ha estado en hospitalización , que tenía las arterias de su cerebro obstruidas, entonces empezó un tratamiento y me dijo que si se me demoraba la ganancia unos días no me preocupara", expresó una de las usuarias.

Y luego de este mensaje, personas como Rosana Vargas, una internauta mexicana, quien invirtió cerca de 2 millones de pesos colombianos, denunció que desde el mes de abril no se volvió a saber nada de su dinero tras el mensaje de esta influenciadora.

"Ahora, en el mes de marzo, me entere que Laura estaba mal de salud, por eso no habían llegado las ganancias, en el mes de abril se canceló la membresía por su salud", expresó Rosana Vargas .

Ahora, cerca de 30 personas, a través de redes sociales, llevan cerca de 5 meses intentando localizar a la influenciadora Laura Camila Paz, familiar del pastor de una iglesia cristiana en Cali, pero hasta la fecha se desconoce el rastro de la influenciadora y del dinero de las víctimas, cuya suma asciende a los cerca de 100 millones de pesos.

