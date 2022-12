Denuncian corrupción en el hospital geriátrico más grande de Cali

La Contraloría de Cali realizó una auditoria al Hospital Geriátrico San Miguel ESE para las vigencias 2014 y 2015, encontrando varias irregularidades, es así que se reportaron 23 hallazgos administrativos de los cuales cinco con incidencia disciplinaria, uno con incidencia disciplinaria y fiscal, y uno con incidencia sancionatoria.

El ente de control halló que en el hospital se dejaron de prestar servicios como laboratorio clínico, esterilización, rayos X, entre otros, incurriendo en incumplimiento de las condiciones mínimas de habilitación. Igualmente, no se cuenta con personal para atender en horas de la noche y los fines de semana.

“En el tema de hospitalización, no cuenta con un área de esterilización, no hay un sitio de limpieza, los baños no tienen timbres, no cuentan con los tapetes antideslizantes, tampoco hay personal disponible para los fines de semana”, indicó Ricardo Rivera, contralor de Cali.

Así mismo, el contralor aseguró que en la farmacia no hay personal idóneo, el lugar tiene perforaciones, además se hallaron medicamentos vencidos y en el piso.

“Los medicamentos que se tienen en el carro de paro están vencidos, tampoco se esterilizan los materiales de odontología, los insumos del área de curación no tienen fecha de esterilización”, sostuvo Rivera.

Entre tanto, también se detectaron irregularidades en contratos para el suministro de prendas de dotación por $33.000.000, de eso, no se registra la entrada y la salida del almacén.

En el contrato del 22 de junio de 2015 realizado para el mejoramiento y optimización de los recursos energéticos, incluía el mantenimiento de un tanque de agua por $10.000.000, el cual no se hizo por presentar debilitamiento estructural.