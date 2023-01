Deslizamiento en Rosas, Cauca, afecta cada día más la movilidad de la comunidad

Después de 11 días del deslizamiento que arrasó con cuatro veredas y afectó a 15 corregimientos en Rosas, Cauca , las comunidades afectadas buscan la manera de atravesar los más de 800 metros de la Vía Panamericana que se encuentran bajo el lodo en la vereda El Chontaduro.

Armados de cuerdas, tensores y una pequeña cabina, cerca de 20 personas desde el Chontaduro y otras 20 personas en la vereda Párraga, construyeron una improvisada talabita que se suspende a más de 30 metros en el aire por alrededor de 200 metros de distancia.

La presidenta de la Junta de Acción Comunal de Párraga Viejo, una vereda anexa al Chontaduro, Viviana Cabrera, explicó que la talabita fue una solución desesperada para las comunidades de cerca de 15 veredas de las que aún se tienen a personas incomunicadas en una avalancha que destruyó 164 viviendas a su paso.

"No recibimos ayudas, sea comida o apoyo, desde hace una semana. La visita del Presidente solo se quedó en promesas. No se han conocido avances en la búsqueda de los predios donde nos van a reubicar", señaló Cabrera, cuya vivienda quedó afectada por el deslizamiento pero no alcanzó a ceder por completo.

El impacto no solo se da en materia humanitaria sino también de transporte. Por el uso excesivo de la vía alterna Rosas - La Sierra - La Depresión - El Bordo, las autoridades cerraron este corredor hasta el próximo 23 de enero para realizar labores de mantenimiento, aumentando en cuatro horas adicionales, la ruta hasta El Bordo, como lo señala Anderson González, quien para poder llegar al Bordo desde Rosas, tuvo que pagarle 100.000 pesos a un motociclista para recorrer las trochas, que ahora son la única vía para las motos.

El cierre de la Panamericana afecta seriamente a comerciantes, mecánicos, restaurantes y familias que viven de la venta de frutas en la carretera, quienes desde el 10 de enero, no cuentan con ninguna entrada económica.

Mientras más pasan los días, las familias damnificadas buscan otras alternativas para poder sobrevivir en el casco urbano de Rosas. En total, 700 personas continúan en albergues del casco urbano de Rosas, pese a que en las últimas horas, llegaron a la iglesia del municipio, cinco toneladas de comida donadas por el banco de alimentos de Cali.

