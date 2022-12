Desmontan vallas con publicidad política de Humberto de la Calle instaladas en Cali

Las autoridades en Cali adelantaron un operativo para desmontar 11 vallas con publicidad política que fueron instaladas en diferentes puentes peatonales de Cali por vías de alto flujo vehicular como la Autopista Suroriental y la Avenida Simón Bolívar.

Las vallas estaban marcadas con el logo del Partido Liberal y hacían propaganda política al que se perfila como candidato presidencial Humberto de la Calle, quien estuvo en un evento masivo en la plaza de toros de la capital del Valle, el pasado fin de semana.

Samir Jalil, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, aseguró que este tipo de publicidad no está permitida y que los responsables de su instalación podrían tener multas que van desde uno hasta 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“Se hizo desmonte de 11 pasacalles irreglamentarios que no tenían ningún permiso por parte de la administración municipal y con una clara incidencia política, eso no está permitido, todavía no estamos en esos procesos electorales y la Alcaldía tiene claro que lo que son pasacalles y pendones no se van a permitir”, señaló Jalil.

Los operativos para buscar más pasacalles en Cali continuarán en el transcurso de la semana.

