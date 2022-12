Desolador panorama: así amanecieron alrededores de iglesia La María en Cali tras enfrentamientos

Diez indígenas heridos a bala fue el resultado del ataque armado registrado en la tarde de este domingo 9 de mayo en el sur de Cali.

Habitantes de Ciudad Jardín, Ciudad Country y El Castillo, salieron a las calles para bloquear el paso de la minga.

El panorama en la mañana de este lunes es desolador. Vehículos incinerados, calles despobladas, sin los deportistas que como de costumbre trotan por la zona y un ambiente tenso, hace parte de él.

Habitantes del sector denunciaron que han recibido amenazas. Es el caso de Juan Camilo Ospina, quien resalta que dejó su vehículo a las afueras de la unidad residencial en la que vive.

"En este momento yo soy un desplazado. Me toca salir de mi Cali. Es desconcertante amanecer con 200 mensajes de personas diciendo que me maten, con mis datos personales y la empresa en la que trabajo", aseguró.

¿Qué dicen las comunidades indígenas?

Mientras tanto, integrantes de las comunidades indígenas contaron cómo empezó lo que aseguran, "fue un ataque armado de la población civil contra ellos".

"Me detuvieron varias camionetas con placas tapadas, me arrinconaron, me insultaron y me dijeron que somos ex guerrilleros y que si no salíamos de la camioneta nos iban a picar", dijo Harold Secue, integrante del CRIC.

"Los mingueros deciden ir a rescatarme porque estaba en alto riesgo y fue allí cuando hombres dispararon contra la guardia", agregó.

Ante los hechos registrados en la capital de Valle este fin de semana llegó una comisión de paz del Senado de la República, en compañía de delegados internacionales. Se visitarán los puntos de concentración, la Universidad del Valle y posteriormente se reunirán con las autoridades y líderes de las protestas, para buscar soluciones a la crisis.

Así amanecen los alrededores de la iglesia La María, en el sur de Cali. Los enfrentamientos registrados en la tarde de este domingo entre habitantes de la zona e integrantes de las comunidades indígenas, dejaron un panorama desolador. #MananasBLU pic.twitter.com/Zh5d2TZPYe — BLU Pacífico (@BLUPacifico) May 10, 2021