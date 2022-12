En este país no hay presidente, él debería estar liderando los diálogos: líder de la Minga Indígena

Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), habló en Mañanas BLU sobre el enfrentamiento registrado en el sur de Cali en el que resultaron heridos diez manifestantes . El vocero indígena criticó la gestión del presidente Iván Duque y exigió presencia del Gobierno para liderar los diálogos.

"Duque no tiene autoridad moral para decir lo que tienen que hacer los manifestantes, cuando no tiene ni la capacidad de dar la cara al pueblo colombiano. En este país no hay presidente de la República, él es quien debería estar liderando el asunto (de los diálogos), evitando estas situaciones. La Minga Indígena de ninguna manera llegó violenta", complementó.

El consejero mayor del CRIC narró los sucesos que desencadenaron violentos enfrentamientos en el que se cruzaron disparos.

"Cerca de la una tarde se recibe información sobre la retención de un vehículo desde se movilizaba el taita que venía a Cali. Los esquemas que venían acompañando al consejero pues también reaccionan y empieza ahí el asunto. Cuando se calientan los ánimos en el sector, una de las camionetas se la echaron por encima de la Guardia. Luego bajan los vidrios y empiezan a disparar. Luego la Policía empieza a encubrirlos, como aparece en muchos de los videos. Disparan, la Policía los cubre", agregó.

Según Hermes Pete, los incidentes de violencia no solo se registraron al sur de Cali, sino además en otros puntos de la capital vallecaucana.

"Uno de los de camiseta blanca termina mordiendo la mano a uno de los guardias, los ánimos se siguen calentando, porque desde salen de la universidad empiezan a insultar. No solo fue allá en el sitio que se dieron disparos a las chivas y a las camionetas", añadió.

Pete dijo que era probable que desde los manifestantes indígenas también se produjeran disparos. El líder indígena denunció que a lo largo de los últimos días ha habido hostigamientos con armas de fuego.

"Supongo que sí (dispararon), porque muchos de los esquemas (de seguridad) tienen armas de fuego. Si empiezan a disparar, seguramente la guardia actúa en defensa propia. No es cierto que la Guardia use arma, de pronto la reacción, de tratar de dispersar por parte de los esquemas de seguridad. Se pudieron accionar las armas, pero no contra el cuerpo de ellos, porque si no se habría herido a más de una persona", añadió.

