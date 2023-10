Desplazados de Samaniego en Nariño: Sin garantías para volver a sus veredas después de 45 días.

Juvencio Rosero, exgobernador del resguardo indígena de la comunidad Awa en Sandoná, dijo a Blu Radio que la orden impartida por uno de los grupos armados ilegales, sin precisar cuál, es que deben abandonar toda la zona rural de Samaniego en el suroccidente de Nariño, porque la guerra se intensificará y que no responden por lo que pueda pasar con los civiles.

El líder indígena aseguró que 45 días después del desplazamiento de más de tres mil personas, las comunidades no tienen garantías para regresar a sus veredas y corregimientos debido al miedo a las minas antipersonal, tal y como ocurrió hace nueve años en medio de esta misma confrontación entre grupos armados ilegales.

Dijo que el conflicto interno entre los grupos armados ilegales es duro, y no saben cuál es el objetivo de los grupos, ya que todos los campesinos han sido desplazados de sus veredas, no dan razones y ni siquiera se hacen visibles, además, advierten que quienes no salgan deben esperar las consecuencias, por lo que no saben qué hacer.

Insistió en que hay centenares de personas confinadas en la zona rural del municipio de Samaniego, en el suroccidente de Nariño, que se resisten a salir de sus casas y fincas por temor a que cuando regresen, los grupos instalen explosivos para evitar ser perseguidos.

Publicidad

Rosero dijo que luego del último comunicado expedido por el ELN, en el cual señala textualmente que "sobre la minga por la vida y la dignidad del pueblo Awa, expresamos que el acceso vía Decio-Buenavista-Montúfar NO es posible, ya que la confrontación con la Franco Benavides se mantiene en estas zonas y hasta el momento NO hay garantías para la movilidad y la tranquilidad".

Con tristeza, el líder indígena manifestó que no hay garantías ni esperanzas de que los grupos ilegales ni el propio Estado colombiano permitan una oportunidad de entrada a la zona montañosa de Samaniego, en el suroccidente de Nariño, para revisar sus casas. "Lo que pedimos es un retorno seguro para quedarnos allá en nuestras tierras", indicó Rosero.

Desplazados de Samaniego en Nariño, sin garantías para volver a sus veredas después de 45 días #VocesySonidos pic.twitter.com/osVbZLQL35 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) October 14, 2023

El representante de las comunidades indígenas recuerda que el Gobierno nacional solo ha enviado colchonetas y algunas cobijas para ayudar a los desplazados, pero no ha asumido su responsabilidad de garantizar la seguridad de las comunidades.

Publicidad

"Nosotros somos personas del campo y no de la ciudad. Estamos viviendo momentos duros, pero nadie quiere escucharnos", dijo Rosero, quien manifestó que de nada han servido las visitas de funcionarios del Gobierno nacional, ya que ningún ministro los ha visitado ni ha expresado soluciones rápidas para que las familias puedan regresar sin temor alguno.

"Sabemos que el Ejército ya llegó a la zona, pero también sabemos que se está retirando. No estamos a favor ni en contra de ningún grupo, solo queremos vivir en paz, y hasta el momento, nadie lo ha garantizado", precisó el líder indígena.

"A los grupos, solo quiero decirles que nos dejen vivir en paz. No podemos estar en medio de la guerra. Estamos preocupados por nuestras fincas y nuestros animales, y queremos regresar, pero que no haya retaliaciones y que no se repita esa guerra que solo trae miseria a la región.

Le puede interesar: